У Нацбанку призначили директора новоствореного Департаменту нагляду за страховим ринком

Новостворений Департамент нагляду за страховим ринком Національного банку України очолила Ольга Максимчук.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За результатами відкритого відбору на вакантну посаду директора Департаменту нагляду за страховим ринком Національного банку України призначено Ольгу Максимчук", - йдеться в повідомленні.

До сфери відповідальності директора Департаменту нагляду за страховим ринком належать: нагляд за учасниками страхового ринку України та філіями іноземних страхових компаній в Україні для підтримання функціонування ефективного, безпечного і стабільного страхового ринку; ефективний безвиїзний страховий нагляд на індивідуальній та консолідованій основі для захисту споживачів страхових послуг; оперативне реагування на факти порушення учасниками страхового ринку вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, застосування адекватних заходів впливу; аналіз стану, тенденцій та діяльності страхового ринку на основі статистичних даних; дослідження практики застосування законодавства з питань регулювання діяльності та нагляду за учасниками страхового ринку; участь у розробленні пропозицій до законодавчих актів України та нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань регулювання діяльності та нагляду за учасниками страхового ринку.

"Першочерговими завданнями новопризначеного директора Департаменту нагляду за страховим ринком буде здійснення аналізу діяльності учасників ринку, стану й упровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування", - зазначають у НБУ.

Куратор блоку "Пруденційний нагляд", до якого входить Департамент нагляду за страховим ринком НБУ, перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова зауважила, що такий підхід до регулювання сприятиме підвищенню стабільності та прозорості страхового ринку, забезпечить підвищення довіри споживачів до надавачів страхових послуг, стимулюватиме його розвиток та більш глибоке проникнення на ринок фінансових послуг.

"Наразі нагляд за діяльністю страхових компаній здійснюється на реактивній основі, тобто постфактум. Це унеможливлює своєчасне виявлення ризиків діяльності компаній та призводить до зниження їх платоспроможності, а інколи навіть до їх виходу з ринку. Натомість, підхід Національного банку буде базуватися на проактивному ризик-орієнтованому пруденційному нагляді", - коментуючи призначення зазначила Рожкова.

Головний принцип такого нагляду полягає в оцінці поточної та майбутньої платоспроможності і вчасному виявленню наявних та навіть потенційних ризиків на ранніх етапах. Це дасть змогу регулятору та страховику вчасно вжити відповідні заходи та не допустити виходу компанії з ринку без виконання зобов’язань перед страхувальниками.

Як відомо, Ольга Максимчук народилася 19 січня 1979 року. У 2001 році отримала ступінь магістра зі страхування в Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана. У 2004 році пройшла програму Young Managers Program у бізнес-школі "IEDC-Bled School of Management" (Блед, Словенія). Впродовж 19 років працює у сфері страхування, із них - 12 років на керівних посадах. Останні 5 років Ольга обіймала посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. З 2012 до 2015 року була заступником Голови Правління Страхової групи "ТАС", із 2008 до 2012 року працювала на посаді директора Департаменту андерайтингу в СК "Українська страхова група", в 2007 – 2008 роках була начальником Управління навчання та консалтингу за страховими продуктами в СК "Провідна", в 2001 – 2007 роках обіймала посаду спеціаліста, а потім керівника структурного підрозділу з андерайтингу в СГ "ТАС". Починала кар’єру Ольга спеціалістом відділу страхування вантажів та відповідальності в СК "Енергополіс".

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Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (№1069-2), або, як його ще називають, закон про спліт. Документ передбачав розподіл функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами.

Національний банк України 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.