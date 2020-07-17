Антимонопольний комітет виграв у тютюнової компанії суд на майже пів мільярда гривень

Господарський суд Києва відхилив позов тютюнової компанії «Бритіш Американ Тобакко Україна» з вимогою визнати частково недійним рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу у 448,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в АМКУ.

У «Бритіш Американ Тобакко» заявили, що рішенням суду здивовані і найближчими днями його оскаржать.

"Бритіш Американ Тобакко Україна працює в країні понад 25 років, і протягом всього цього часу діяла у повній відповідності до належного законодавства України. Тому ВАТ не погоджується із цим рішенням і вважає, що існує вагома підстава для його оскарження", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: у жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України оштрафував дистриб'ютора «Тедіс» та низку тютюнових компаній на 6,5 мільярда гривень за порушення умов чесної конкуренції. АМКУ зазначає, що ці компанії створили такі умови на ринку, які заважають виходу на нього нових тютюнових компаній.

Тютюнові компанії заперечили звинувачення Антимонопольного комітету у ринковій змові та повідомили, що оскаржуватимуть штраф.