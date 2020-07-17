Українці задекларували 11 мільярдів більше, ніж роком раніше

За 2019 рік українці задекларували 94,5 млрд гривень і це на 11 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Всього подано 505 тисяч декларацій про доходи та майновий стан, йдеться в повідомленні.

Найбільші суми доходів за минулий рік задекларовані в Києві – 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн, Одеської – 4,3 млрд грн областях.

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З доходів громадян було сплачено 2,7 млрд грн прибуткового податку і 400 000 грн військового збору.

Нагадаємо: декларування доходів, отриманих громадянами у 2019 році, закінчилося 30 червня.

У зв'язку з введенням у країні карантину, термін подачі декларацій про доходи та майновий стан був продовжений. Сам процес декларування значно ускладнився, оскільки більшість громадян подавали декларації у паперовому вигляді.