Українці задекларували 11 мільярдів більше, ніж роком раніше
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Всього подано 505 тисяч декларацій про доходи та майновий стан, йдеться в повідомленні.
Найбільші суми доходів за минулий рік задекларовані в Києві – 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн, Одеської – 4,3 млрд грн областях.
З доходів громадян було сплачено 2,7 млрд грн прибуткового податку і 400 000 грн військового збору.
Нагадаємо: декларування доходів, отриманих громадянами у 2019 році, закінчилося 30 червня.
У зв'язку з введенням у країні карантину, термін подачі декларацій про доходи та майновий стан був продовжений. Сам процес декларування значно ускладнився, оскільки більшість громадян подавали декларації у паперовому вигляді.