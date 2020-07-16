Українські морпорти за І півріччя майже на 10% збільшили перевалку вантажів

За січень-червень 2020 року портові оператори у морських портах України обробили 79,3 млн т вантажів, що на 7,1 млн т або на 9,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Перевалка експортних вантажів зросла до 60,3 млн т (+8,7%), імпортних до 12,4 млн т (+12,9%), транзитних до 5,6 млн т (+13,3%), каботажних до 1,1 млн т (+30,1%)", - йдеться у повідомленні.

За обсягами перевалки традиційно лідерами залишаються зернові вантажі та руда. У зазначений період перше місце займають зернові вантажі у обсязі 23,4 млн т. На другому місці – руда, перевалка якої вже склала 22,5 млн т, що на 36,5% перевищує аналогічний показник минулого року. Перевалка вугілля зросла на 58,2% і становить 3,3 млн т, олії - на 6,9% у обсязі 3,4 млн т, а нафти — у чотири рази, обсягом обробки 1,3 млн т. Перевалка контейнерів сягнула позначки у 521,0 тис. TEU та перевищила минулорічний показник на 12,5%.

Приріст показників експорту забезпечено перевалкою залізної руди до 17,4 млн т (+52,5%), олії до 3,2 млн т (+8,1%).

У структурі імпорту, приріст показників здійснено збільшенням обробки вугілля до 3,1 млн т (+58,3%), нафти - до 0,8 млн т (+149,7%), нафтопродуктів - до 0,5 млн т (+82,6%).

Транзитні перевезення збільшились внаслідок приросту перевалки руди до 1,9 млн т (+37,8%) та нафти до 0,4 млн т, а у внутрішньому сполученні перевалка досягла до 1,1 млн т (+30,1%) за рахунок перевезень чорних металів до 0,4 млн т (+176,1%).

Лідерами за обсягами перевалки є п’ять морських портів, які загалом обробили 72,7 млн т вантажів, що становить 92,0% від загальних показників обробки в морських портах України.

Флагманом перевалки вантажів у першому півріччі став морський порт «Південний» з обсягом 31,2 млн т обробленого вантажу (+33,5%). На другому місці - морський порт "Миколаїв" з перевалкою у 14,4 млн т (-6,0%), а на третьому та четвертому місцях - морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" в обсязі 12,0 млн т (-0,4%) та 11,9 млн т (-2,7%) відповідно. На п’ятому — морський порт "Маріуполь", який збільшив перевалку до 3,2 млн т (+27,3%).

Також збільшили перевалку вантажів морський порт "Ольвія" до 1,9 млн т, що більше на 0,7 млн т або 59,7% до аналогічного періоду минулого року та морський порт "Бердянськ" до 0,9 млн т із приростом 0,4 млн т або 63,6%.

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З початку року по річці Дніпро здійснено 3299 рейсів, що на 26,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. У зазначений період було перевезено 3,5 млн т вантажів. Переважно будматеріалів (1,6 млн т), зернових (1,2 млн т), металопродукції (0,7 млн т) та інших вантажів. Позитивну тенденцію з перевезень демонструють металопродукція у обсязі 668 тис. т (+3,2%) та нафтопродукти – 31,4 тис. т із збільшенням у 2,4 рази.