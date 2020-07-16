Підприємство Укроборонпрому долучиться до модернізації української ГТС
Укрінформ
Державне підприємство “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” — “Машпроєкт”, що входить до складу концерну «Укроборонпром», відремонтує 11 газотурбінних двигунів для модернізації газотранспортної системи України.
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
«Миколаївське підприємство "Зоря"-"Машпроєкт" долучиться до модернізації української газотранспортної системи. Фахівці підприємства відремонтують 11 газотурбінних двигунів на суму близько 490 млн грн для ТОВ «Оператор ГТС України»», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ці двигуни мають забезпечити безперебійну роботу компресорних станцій "Гребенківська", "Ромненська", "Софіївська" та "Ужгород", що є критичними для транспортування газу з українських родовищ, транзиту та реверсних поставок з Європи.