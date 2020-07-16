Перші результати інвентаризації земель оприлюднять вже у серпні – Лещенко

Інвентаризацію державних земель сільськогосподарського призначення буде завершено у 2020 році, а вже у серпні будуть представлені перші її результати.

Про це на пресконференції розповів голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інвентаризацію державних земель буде закінчено в цьому році. В серпні ми презентуємо первинні результати інвентаризації», - сказав Лещенко.

Він зазначив, що робота ведеться згідно з графіком і буде завершена до відкриття обігу земель сільськогосподарського призначення.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2021року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021 року до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.