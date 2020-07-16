Опімах обіцяє завершити проєкт нового Кодексу про надра за два місяці

Державна служба геології та надр України планує підготувати фінальний текст Кодексу та передати його на затвердження європейськими партнерами за два місяці.

Про це сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах, повідомляє пресслужба відомства.

"Держгеонадра можуть завершити проєкт нового Кодексу про надра протягом двох місяців. Ми вже провели величезну роботу, є напрацювання Робочої групи Міністерства енергетики, наші спільні напрацювання із представниками бізнесу, профільних асоціацій і федерацій, — матеріалу достатньо, щоб фахівці Держгеонадр могли у найкоротші строки завершити проєкт документу, який ми передамо європейським партнерам, аби ті сформували свою візію", - сказав Опімах.

Зазначається, що текст нової редакції Кодексу планували завершити ще навесні та передати на розгляд парламенту.

"Провели низку робочих зустрічей за участі представників Міністерства енергетики, Федерації роботодавців України, народних депутатів, експертів галузі, профільних бізнес-асоціацій. Згодом напрацювання передали європейцям, які мали завершити документ, але через covid-19 та обмежувальні карантинні заходи процес зупинився. Втім ринок вимагає чітких правил гри, а Державна служба геології та надр готова виконати усю необхідну роботу, аби фіналізувати довгоочікуваний документ", - зазначили у Держгеонадрах.

Робоча група, яка працювала над Кодексом і до якої входили представники Держгеонадр, погодила низку ключових пунктів, як то надання спеціальних дозволів за результатами прозорих аукціонів, лібералізація обігу ліцензій, оцифровування усієї первинної геологічної інформації та безкоштовний доступ до неї, строки дії ліцензій на геологічне вивчення та видобування, — оновлені правила роботи ринку обговорювали із надрокористувачами та врахували їх зауваження.

"Якщо Держгеонадра отримає мандат на завершення робочої редакції Кодексу, вже за два місяці у гравців ринку з’явиться надія побачити чіткі правила, які врегулюють взаємодію між усіма учасниками галузі", - наголосили у відомстві.

Читайте також: Держгеонадра запустили єдиний центр обрахунку вартості спецдозволів

Як повідомлялося, до розробки нового Кодексу про надра залучені спеціалісти Мінекоенерго, Федерації роботодавців України, профільних асоціацій, бізнесу.