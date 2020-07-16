Фонд гарантування виставив на торги пул активів двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 20 липня 2020 року проведе аукціон з продажу пулу кредитів АТ "Дельта Банк" і АТ "Фінанси та кредит" за стартовою ціною 1,66 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Двадцятого липня Фондом гарантування виставляється на продаж пул активів АТ "Дельта Банк" та АТ "Фінанси та кредит". До складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебувають у заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8,8 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – 4 роки", - йдеться в повідомленні.

Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделлю аукціону.

Початкова ціна лоту – 1,66 млрд грн.

Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 м. кв., розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.

За всіма кредитними договорами тривають судові справи, за 5 кредитами відкриті провадження Державної виконавчої служби, за 8 – кримінальні справи.

Зауважується, що йдеться про продаж саме прав вимоги за кредитами, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості, підприємства, чи майна у заставі за цими кредитами. Це означає, що при купівлі цього лоту активів інвестор отримує права кредитора за відповідними активами.