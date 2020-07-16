Шмигаль у Раді назвав вимоги до нової очільниці АМКУ

Рішення нової очільниці Антимонопольного комітету мають бути незаангажованими та результативними.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розгляду у Верховній Раді питання призначення на цю посаду Ольги Піщанської, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До нового очільника Антимонпольного комітету, звичайно ж, як і до всіх нас, стоять вимоги щодо результативності, об'єктивності, незаангажованості у прийнятті рішень в першу чергу", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що Піщанська має доволі значний досвід роботи в Антимонопольному комітеті.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської був зареєстрований у парламенті в середу, 15 липня. Ініціатором документа є народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Досі Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення Юрія Терентьєва.

Верховна Рада 3 липня звільнила Тереньєва з посади голови Антимонопольного комітету, яку він обіймав із 25 травня 2015 року.