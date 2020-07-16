Нацбанк відновлює тарифи за платежі у СЕП

Національний банк України із 24 липня 2020 року відновлює тарифи за платежі в Системі електронних платежів (СЕП).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Тож з 24 липня 2020 року для учасників системи (Системи електронних платежів – ред.) почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 101", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що це пов’язано із запланованим переходом СЕП на розширений регламент роботи, що передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7).

Крім того, Національний банк прийняв таке рішення ураховуючи поетапне послаблення Кабінетом Міністрів України карантинних та протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк із 24 березня 2020 року в зв’язку з карантином не стягував із банків плату за здійснення розрахунків у СЕП.

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Як відомо, Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. Учасниками СЕП станом на 01 січня 2020 року було 75 банків, Державна казначейська служба та Національний банк України.