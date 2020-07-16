НБУ в I півріччі отримав 1,1 мільярда на погашення боргів за кредитами рефінансу

Національний банк України у січні-червні 2020 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України за перше півріччя 2020 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,1 млрд грн. Найбільше коштів отримано від реалізації заставлених банками майнових прав за кредитними договорами – 606,4 млн грн та об’єктів нерухомого майна – 161,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також частково заборгованість була погашена за рахунок: звернення Національним банком стягнення на нерухоме майно шляхом набуття його у власність на загальну суму 99,7 млн грн; реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків загальною сумою 48,8 млн грн; отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими Національному банку кредитними договорами загальною сумою 161,9 млн грн; інших джерел погашення заборгованості загальною сумою 19,4 млн грн.

У першому півріччі 2020 року Національний банк погодив умови реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами із сукупною початковою ціною реалізації 31,17 млрд грн та об’єктів нерухомого майна із сукупною початковою ціною реалізації 1,45 млрд грн.

За найвищу ціну – 60,7 млн грн цього року реалізовано об’єкт нерухомого майна, переданий ПАТ "ВіЕйБі Банк" у заставу Національному банку.

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Як повідомляв Укрінформ, у першому півріччі 2019 року Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків понад 1,4 млрд грн. У 2019 році Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 3,6 млрд грн, у 2018 році – 2,64 млрд грн, а у 2017 році - 2,16 млрд гривень.