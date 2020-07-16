Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами скоротилося в 4 рази

За січень-травень 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 620,6 млн доларів, що у 4,3 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-травні 2020 року експорт товарів становив 19529,4 млн дол. США, або 93,5% порівняно із січнем-травнем 2019 року, імпорт – 20150,0 млн дол., або 85,5%. Негативне сальдо склало 620,6 млн дол. (у січні-травні 2019 року негативне – 2668,9 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції у січні-травні 2020 року проводились із партнерами із 217 країн світу.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 2,38 млрд доларів; на 85,2% більше, ніж за січень-травень 2019 року), Польщі (на 1,23 млрд доларів; на 14,2% менше) та Росiйської Федерацiї (на 1,09 млрд доларів; на 18,4% менше).

Більш за все у січні-травні 2020 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 4,15 млрд доларів; на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 3,29 млрд доларів; на 19,0% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 2,48 млрд доларів; на 22,2% більше).

Найбільше товарів за п’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з Китаю (на 3,02 млрд доларів; на 7,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Німеччини (на 2,097 млрд доларів; на 14,1% менше) та Російської Федерації (на 1,86 млрд доларів; на 40,8% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-травень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,99 млрд доларів; на 14,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 3,30 млрд доларів; на 30,1% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 3,01 млрд доларів; на 10,1% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше).