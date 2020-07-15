Уряд підтримав ратифікацію протоколу з Британією щодо лібералізації автоперевезень

Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав ратифікацію Протоколу між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії щодо міжнародних автотранспортних перевезень.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 15 липня, на своєму засіданні уряд схвалив проєкт Закону України “Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародні автотранспортні перевезення” та підтримав прийняття розпорядження КМУ про подання цього Протоколу на ратифікацію Верховною Радою. Протоколом регламентується виконання перевезень автомобільним транспортом категоріями Євро-5 та вище без дозволів", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, реалізація даного протоколу надасть вітчизняним перевізникам нові можливості для здійснення своєї діяльності. Крім того, Україна зможе залучити додаткові вантажопотоки, адже британські перевізники також зможуть виконувати перевезення до України без дозволів.

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Разом з тим, міністр наголосив, що саме лібералізація міжнародних вантажних автомобільних перевезень та забезпечення українських перевізників достатньою кількістю дозволів є пріоритетом відомства.

"Маю надію, що відповідний проєкт закону про ратифікацію вказаного Протоколу підтримають і народні депутати. Це надзвичайно важливий крок та перевага українських перевізників серед іноземних колег, у тому числі, європейських, враховуючи процеси, пов’язані з виходом Великої Британії з ЄС", - підкреслив Криклій.