Україна готує лист до ЄІБ про внесення змін до фінансової угоди

Президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати листа щодо змін фінансової угоди Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

«Уповноважити міністра фінансів України Марченка Сергія Михайловича на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком», - йдеться у документі.