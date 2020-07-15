Уряд змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів України на засіданні 15 липня 2020 року ухвалив розпорядження «Про зміну складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі» у зв’язку із кадровими змінами у міністерствах та відомствах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом розпорядження пропонується врегулювати питання формування актуального складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві енергетики України та Державній митній службі», - йдеться у пояснювальній записці.

Так, відповідно до розпорядження, замість заступника міністра закордонних справ Єгора Божка до складу комісії увійде заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Зі складу МКМТ виключено державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександра Черних. Водночас до складу Комісії увійдуть заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченко та в. о. голови Державної митної служби Ігор Муратов.

Читайте також: Кабмін призначив сімох заступників міністрів

Як повідомлялось, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) є оперативним органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. До складу Комісії входять представники органів виконавчої влади, її персональний склад затверджується Кабінетом міністрів.

До компетенції МКМТ, зокрема, належить ухвалення рішень про порушення та проведення антидемпінгових, спеціальних чи антисубсидиційних розслідувань, а також про застосування попередніх чи остаточних компенсаційних заходів.