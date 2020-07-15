Шмигаль розраховує на прискорення розгляду проєктів щодо кредитів для малого бізнесу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів прискорити процедуру розгляду у Верховній Раді законопроєктів щодо розширення державних гарантій для пільгових кредитів малому та середньому бізнесу.

Відповідне завдання Шмигаль дав під час засідання Кабінету міністрів України 15 липня, інформує Урядовий портал.

«Попрошу Міністерство фінансів прискорити повторне проходження цих законопроєктів у Комітеті та повернення їх до зали парламенту. Дуже важливо скоріше повернення законопроєктів до сесійної зали парламенту, оскільки на це рішення дуже чекає український бізнес», - зазначив Шмигаль.

Очільник уряду нагадав, що цього тижня до зали Верховної Ради були винесені два важливі урядові законопроєкти, «які мали полегшити малому та середньому бізнесу процес отримання пільгових кредитів шляхом розширення державних гарантій». За його словами, цими законопроєктами передбачалося, що об’єм програми буде на рівні до 5 млрд гривень.

«На практиці це означає, що раніше держава за програмами доступних кредитів гарантувала від 30 до 50% суми позики. Тепер ця позначка зміститься на рівень 80%. Це буде означати, що держава гарантує до 80% тіла кредиту перед банком. Це значний крок вперед у питанні дешевих та доступних кредитів. І це те, що роблять всі успішні економіки на Заході та Сході, аби підтримати свій малий і середній бізнес. Це фактично тисячі потенційних кредитів для малого і середнього бізнесу на дуже пільгових умовах», - наголосив прем'єр.

Шмигаль також подякував тим парламентаріям, які підтримали напрацювання уряду.