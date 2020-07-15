Кабмін звільнив двох членів правління Укрзалізниці

Кабінет міністрів України вивів зі складу правління АТ "Укрзалізниця" Ремігіуша Пашкевича та Марчіна Целеєвського.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Кабмін прийняв проєкт розпорядження про… виведення зі складу правління АT "Укрзалізниця" Пашкевича Ремігіуша, припинивши його повноваження як члена правління. Кабмін прийняв проєкт розпорядження про… виведення зі складу правління АT "Укрзалізниця" Целеєвського Марчіна, припинивши його повноваження як члена правління", - написав Мокан.

Також він повідомив, що уряд тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління АТ "Укрзалізниця" на Миколу Іванініва, директора з економіки та фінансів компанії.

Ремігіуш Пашкевич був членом правління Укрзалізниці з липня 2016 року, до цього він очолював промислову корпорацію ANWIL, працював у PKN ORLEN, Польському національному банку, Міністерстві фінансів Польщі та обіймав різні посади в наглядових радах великих польських компаній.

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Марчін Целеєвський обіймав посаду члена правління Укрзалізниці з червня 2019 року, до цього працював в польських компаніях, зокрема в Lot Polish Airlines та PKP Intercity. Також він працював незалежним бізнес-консультантом консалтингової фірми DSVC – Strategic Advisory.