Фонд держмайна розпочав аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро"

Фонд державного майна України сьогодні, 15 липня, розпочав перший етап аукціону з продажу готелю "Дніпро", який знаходиться в центрі міста Києва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у першому етапі аукціону беруть 29 потенційних покупців.

"Активи продавати можна, але історію продавати не можна. Тому умови для майбутнього інвестора - зберегти назву "Готель "Дніпро" у будь-якій комбінації з іншою назвою, якщо вона буде, а також зберегти профіль самої будівлі - це повинен залишитися готель. Ми також подбали про людей. Новий інвестор має чіткі приватизаційні умови - зберегти колектив і соціальні гарантії", - розповів голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко під час відкриття аукціону.

Він додав, що фонд виставив готель на аукціон зі стартовою ціною майже 81 млн грн, проте на момент відкриття першого етапу торгів ціна за готель "Дніпро" зросла до понад 1 млрд.. За словами Сенниченка, аукціон триватиме до 16:30 і за його перебігом всі бажаючі можуть слідкувати у прямому ефірі.

Готель "Дніпро" був збудований у 1964 році в центрі міста Києва на нинишній Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. Готель має 186 номерів та парковку на 56 місць.