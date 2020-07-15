Фонд держмайна розпочав аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро"
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у першому етапі аукціону беруть 29 потенційних покупців.
"Активи продавати можна, але історію продавати не можна. Тому умови для майбутнього інвестора - зберегти назву "Готель "Дніпро" у будь-якій комбінації з іншою назвою, якщо вона буде, а також зберегти профіль самої будівлі - це повинен залишитися готель. Ми також подбали про людей. Новий інвестор має чіткі приватизаційні умови - зберегти колектив і соціальні гарантії", - розповів голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко під час відкриття аукціону.
Готель "Дніпро" був збудований у 1964 році в центрі міста Києва на нинишній Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. Готель має 186 номерів та парковку на 56 місць.