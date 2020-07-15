Кабмін призначив голову Держлісагентства

Кабінет міністрів призначив новим головою Державного агентства лісових ресурсів України Василя Кузьовича.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook .

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав він.

Також Мокан додав, що Юрія Болоховця призначено заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

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Як повідомлялося, 2 липня Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.