Магістральні газопроводи України зможуть придбати частку «Оператора ГТС»

Кабінет міністрів своїм рішенням виділив кошти для ПАТ "Магістральні газопроводи України", на які воно придбає в АТ "Укртрансгаз" частку статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України".

Проєкт відповідної постанови представив на засіданні уряду перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт постанови розроблено Мінфіном з метою забезпечення виконання статті 25 закону України про Держбюджет на 2020 рік. Відповідно до цієї норми, надходження до спецфонду Державного бюджету, що були забезпечені за рахунок сплати дивідендів НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності 2019 року, спрямовуються за рішенням Кабміну для поповнення статутного капіталу ПАТ "МГУ" для придбання в АТ "Укртрансгаз" частки статутного капіталу ТОВ "ОГТСУ", - сказав Улютін.