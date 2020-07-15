ДПЗКУ закупила майже на 329 мільйонів зерна за форвардною програмою

АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за цьогорічною форвардною програмою закупило в українських агровиробників 109,5 тис. тонн зерна на 328,38 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба зернової корпорації.

"Протягом 2020 року відбувалися закупівлі продовольчого зерна трьох культур: пшениці, ячменю та кукурудзи. Зокрема, було закуплено 67 195 тонн зерна пшениці, 10 405 тонн зерна ячменю та 31 860 тонн зерна кукурудзи. Загальний обсяг закупівель склав 109 460 тонн", - йдеться у повідомленні

Незабаром корпорація планує оголосити про початок закупівель зерна майбутнього врожаю 2021 року. Подати заявку на укладання форвардного контракту можна буде на 49-ти філіях корпорації у 20-ти регіонах України. В планах корпорації – закупити більше 300 тис. тонн зерна.