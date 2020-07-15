Нафта дорожчає на тлі падіння запасів у США

Ціни на нафту зросли в середу після публікації даних про різке падіння запасів нафти у США, крім того, ринок чекає підсумки міністерського саміту Моніторингового комітету групи ОПЕК+.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,04 за барель, що на $0,14 (0,33%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX піднялися в ціні також на $0,14 (0,35%) - до $40,43 за барель.

Запаси нафти у США за тиждень, що завершився 10 липня, скоротилися на 8,3 млн бар. при прогнозному зниженні на 2,1 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Офіційні дані Управління енергетичної інформації (EIA) Міністерства енергетики США мають бути представлені 15 липня о 17:30 за київським часом.

Ринок уважно стежитиме за новинами із засідання Об'єднаного міністерського комітету з моніторингу (JMMC) Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яке відбудеться 15 липня.

"Ринок прагне побачити, чи будуть пролонговані глибші скорочення ще на один місяць, або ж група дотримуватиметься початкового плану, і почне пом'якшувати режим скорочення. Більшість ознак вказує на те, що видобуток буде збільшено, а картель (і його союзники) зроблять акцент на дотриманні квот і компенсаційних скороченнях", - повідомляє ING Economics.

У червні скорочення нафтовидобутку групою ОПЕК+ становило 107% від узгоджених обсягів.

У своєму останньому щомісячному звіті ОПЕК заявила, що світовий попит на нафту зросте у 2021 році на рекордні 7 млн ​​б/д, хоча і залишиться нижче рівня 2019 року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,01 долара за барель, що на 11 центів вище рівня закриття торгів ($42,90).

Фото: Bloomberg