Адекватність капіталу банківського сектора становить близько 22% - Рожкова

Адекватність капіталу банківського сектора на 1 липня 2020 року становила близько 22% .

Про це в.о. голови правління НБУ Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю інформагентству Інтерфакс-Україна.

«У цілому у нас адекватність капіталу банківського сектора на 1 липня майже 22%. Зрозуміло, що є банки, які наближаються до межі адекватності, але ми до таких банків завжди застосовували превентивні заходи, наприклад, якщо адекватність 11% і зростає портфель, то ми ставили обмеження на кредитування: довноси капітал, і потім кредити ", - сказала Рожкова .

За її словами, банки дотримуються рекомендації НБУ щодо невиплати дивідендів.

«Поки що ми рекомендували до жовтня, тому що хотіли зрозуміти десь у вересні, яка буде ситуація. Я хочу сказати, що у нас практично ніхто з банків не виплачував істотних дивідендів ... На подив всі дуже відповідально до цього поставилися. Деякі банки взяли рішення про виплату, але сказали, що виплачувати будуть потім. Так що поки що загрози ми тут не бачимо», - додала в.о. глави НБУ.

Разом з тим, кілька банків на сьогодні ще до кінця не вирішили проблему кризи 2015 року.

«У 2015 році вони брали на баланси всякі активи, щоб закрити проблеми NPL (прострочених кредитів). У 2016-2019 роках вони ці активи не продавали. В результаті величезний обсяг непрацюючих активів, починає вимиватися ліквідність, тому що потрібно платити по депозитах, платити зарплату. Вони всі чекали, коли ринок піде вгору, щоб продати ці активи, а дочекалися чергової кризи ... Але ці точкові проблеми не вплинуть ні на фінансовий ринок у цілому, ні на фінансову стабільність», - підбила підсумок Рожкова.

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Як повідомлялося, на початку квітня Національний банк України з метою посилення фінансової стабільності банків і підтримки економіки в період кризи, викликаної епідемією коронавірусу, рекомендував банкам до жовтня 2020 року утриматися від виплати дивідендів.