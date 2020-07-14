В Мінрегіоні планують до кінця року перевірити всі об'єкти "Великого будівництва"

Моніторингова група при Мінстерстві розвитку громад та територій України до кінця 2020 року перевірить всі школи, дитячі садки та спортивні об’єкти, що входять до програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"У Мінрегіоні створено спеціальний мобільний підрозділ – моніторингову групу, яка перевіряє об’єкти будівництва по всій країні. Станом на сьогодні перевірено 64 об’єкти в 9 областях. До кінця третього кварталу поточного року буде перевірено 100% шкіл, садочків та спортивних об’єктів, що входять до програми Президента "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже завершено будівництво на 32 об’єктах: 11 шкіл, 14 дошкільних навчальних закладів, 7 спортивних об’єктів. До 1 вересня 2020 року планується завершити роботи на понад 70 об’єктах.

Загалом в рамках програми «Велике будівництво» планується реконструкція або капітальний ремонт 210 приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я. «Завдання Мінрегіону – забезпечити ремонт та реконструкцію 100 % приймальних відділень, що включені до програми «Велике будівництво», до прийняття і встановлення медичного обладнання», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.