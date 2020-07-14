В Мінрегіоні планують до кінця року перевірити всі об'єкти "Великого будівництва"
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
"У Мінрегіоні створено спеціальний мобільний підрозділ – моніторингову групу, яка перевіряє об’єкти будівництва по всій країні. Станом на сьогодні перевірено 64 об’єкти в 9 областях. До кінця третього кварталу поточного року буде перевірено 100% шкіл, садочків та спортивних об’єктів, що входять до програми Президента "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже завершено будівництво на 32 об’єктах: 11 шкіл, 14 дошкільних навчальних закладів, 7 спортивних об’єктів. До 1 вересня 2020 року планується завершити роботи на понад 70 об’єктах.
Загалом в рамках програми «Велике будівництво» планується реконструкція або капітальний ремонт 210 приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я. «Завдання Мінрегіону – забезпечити ремонт та реконструкцію 100 % приймальних відділень, що включені до програми «Велике будівництво», до прийняття і встановлення медичного обладнання», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.