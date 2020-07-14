Парламент планує посилити відповідальність за незаконну торгівлю пальним

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2515 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним”.

Відповідне рішення підтримали 244 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується передбачити відповідальність за оптову або роздрібну торгівлю пальним без наявності документів дозвільного характеру, якщо їх одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди) у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн) із конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для його реалізації.

Інші порушення правил торгівлі пальним тягнутимуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 НМДГ (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн).

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, зможуть каратися штрафом від 2000 до 5000 НМДГ (від 34 тис. грн до 85 тис. грн) з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для його реалізації.

Пропонується надати право уповноваженим на складання протоколів про адмінправопорушення посадовим особам Національної поліції та Державної фіскальної служби вилучати до прийняття судом рішення пальне, транспортні засоби, ємності та обладнання, що використовувалось під час незаконної реалізації пального, а також гроші, одержані внаслідок вчинення правопорушення.

Додатково законопроєктом пропонується запровадити процесуальні механізми, які унеможливлюють зловживання судами, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, шляхом заборони передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд трудовому колективу (ст. 21 КУпАП) та закриття справи у зв'язку з малозначністю вчиненого правопорушення (ст. 22 КУпАП).

Крім того, з метою врахування балансу рівності сторін адміністративно-деліктного провадження та удосконалення інституту апеляційного перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення законопроектом запропоновано надати право апеляційного оскарження постанов суб'єкту складання протоколу про адміністративне правопорушення.