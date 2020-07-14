Минулого тижня за програмою доступних кредитів подали заявок на 2,2 мільярда

На тижні з 6 по 12 липня 2020 року подано 1428 заявок на позики за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 2,2 млрд грн.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Лише за минулий тиждень приріст первинних заявок (на позики за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» – ред.) склав 1428 запитів на суму 2,2 млрд грн. Зараз ми бачимо позитивний зворотній зв'язок як від підприємців, так і від банків», - розповів Петрашко.

Як зазначається, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» позики отримали вже 1140 підприємців на загальну суму 1,451 млрд грн. З них 106 угод на суму в 360,136 млн грн було підписано за минулий тиждень.

Міністр підкреслив, що позитивним фактором такого пожвавлення кредитної програми є зниження облікової ставки Нацбанку. Найбільше активізували програму угоди в частині рефінансування раніше наданих кредитів – це антикризові інструменти підтримки бізнесу. Портфель рефінансованих кредитів менше ніж за місяць сягнув 856,3 млн грн і продовжує збільшуватися. Наразі сума заявок на рефінансування складає 4,6 млрд грн, портфель інвестиційних кредитів – 586,7 млн грн.

За оцінками Фонду розвитку підприємництва, програма «5-7-9%» буде набирати обертів за рахунок рефінансування ще протягом кількох місяців. Після цього акцент буде зміщений у бік фінансування оборотного капіталу та оновлення основних фондів. Позитивний ефект рефінансування полягає у тому, що підприємці замість сплати відсотків за кредитами можуть спрямувати вивільнені кошти на збереження робочих місць та розвиток свого бізнесу.

Як повідомлялося, позику в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» можна отримати в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».