Україна оновила рекорд з експорту ріпаку

Україні знадобилося 11 сезонів, щоб оновити рекорд з експорту ріпаку.

Згідно з оцінками ІА "АПК-Інформ", завдяки гарному врожаю експорт олійної з країни за підсумками 2019/20 МР склав рекордні 2,89 млн тонн, що на 18% вище за показник минулого сезону і на 10% – попереднього максимуму, досягнутого в 2008/09 МР (2,64 млн тонн).

"Основні обсяги ріпаку закупили країни ЄС - 95% від загального обсягу експорту проти 88,5% минулого сезону, зіткнувшись із гострим дефіцитом олійної сировини через неврожай", - зазначила аналітик АПК-Інформ Юлія Іваницька.

Вона уточнила, що в натуральному вираженні поставки українського ріпаку до ЄС зросли на 26% до попереднього сезону, склавши 2,74 млн тонн. Зокрема, зростання відвантажень відзначено до Німеччини (+26%), Бельгії (+12%), Нідерландів (+2,6 рази), Франції (+19%), Польщі (+36%).

Серед неєвропейських держав лідером стала Туреччина, яка в жовтні 2019 р. імпортувала безпрецедентні 60 тис. тонн українського ріпаку й опинилася на 6 місці в рейтингу.