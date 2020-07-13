Зеленський доручив скласти план розширення "Великого будівництва" на наступний рік

Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготовки чіткого плану реалізації об’єктів «Великого будівництва» на наступний рік.

Про це інформує Офіс Президента.

«Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготовки чіткого переліку та плану реалізації об’єктів, які розширять програму «Велике будівництво» в наступному році – зокрема, це театри, музейні комплекси тощо, – щоб уже зараз відповідальні міністерства та облдержадміністрації запланували виділення на це коштів», - ідеться в повідомленні.

«Думаю, до 1 вересня часу для цього буде достатньо», – зазначив глава держави на нараді з членами Кабінету Міністрів.

Заступник керівника ОП, керівник Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що спорудження доріг державного значення триває за графіком. У найближчі місяці очікується відкриття багатьох відремонтованих автошляхів.

Тимошенко зазначив, що за місяць роботи Координаційної ради був сформований остаточний перелік усіх об’єктів, які зводитимуться в межах національної програми «Велике будівництво», налагоджено звітність та моніторинг робіт з фото- й відеофіксацією. Залучено незалежний технічний нагляд, який здійснює перевірку виконання будівельно-монтажних робіт.

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«Щодо доріг державного значення, які будуються Укравтодором, усе йде за графіком. Дороги вже почали здавати в експлуатацію. Цього місяця в нас буде відкриття багатьох доріг, зокрема в Полтаві, в районі Станиці Луганської, дороги на Бердянськ тощо», – повідомив Тимошенко.

Що стосується доріг місцевого значення, то, за його словами, були певні проблеми з освоєнням виділених коштів. Так, станом на 1 травня обласні державні адміністрації отримали понад 6 млрд грн на місцеві дороги, а використали всього 1,9 млрд грн, тобто 30%.

«Але станом на 1 липня ОДА було отримано 10 млрд і вже використано 5,52 млрд грн – це 55%. Фактично ми прискорилися й будемо прискорюватися далі. Деякі області, які швидко працюють, вже невдовзі здадуть усі свої об’єкти «Великого будівництва». Наприклад, Харківська область здає 1 серпня всі дороги», – повідомив заступник керівника ОП.

Також він зазначив, що на проведення будівельних робіт у межах створення приймальних відділень з Фонду боротьби з поширенням COVID-19 виділено 1,680 млрд грн. За їх будівництво відповідають місцеві адміністрації разом з Міністерством розвитку громад та територій України. Ще 5,3 млрд грн виділено на придбання необхідного медичного обладнання, яке буде централізовано закуплено Міністерством охорони здоров’я.

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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов додав, що всього планується капітально відремонтувати або збудувати 210 приймальних відділень.

Загалом у межах програми «Велике будівництво» капітально реконструюється чи будується з нуля близько 600 об’єктів. Сьогодні загальний відсоток будівельної готовності об’єктів – 52%, зокрема школи – 57%, садки – 54%, спортивні споруди – 41%.

За словами Олексія Чернишова, Мінрегіон ретельно моніторить реалізацію програми «Велике будівництво», для чого був створений спеціальний мобільний підрозділ.

«У робочих поїздках у регіони під час спілкування з людьми відчуваю запит суспільства на зміни та вдячність президентській програмі за те, що десятки необхідних об’єктів у різних куточках країни будуть нарешті збудовані», – зазначив він.

Зі свого боку очільник уряду Денис Шмигаль нагадав, що завдяки програмі «Велике будівництво», дорожньому будівництву та іншим заходам за два останні місяці через центри зайнятості вдалося працевлаштувати 174 тисячі осіб.

Фото: Офіс Президента