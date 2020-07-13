Аграрний фонд згортає програму з реалізації мінеральних добрив

Аграрний фонд більше не планує займатися реалізацією мінеральних добрив.

Про це заявив директор комерційного департаменту ПАТ «Аграрний фонд» Володимир Лукієнко, повідомляє пресслужба ПАТ«Аграрний фонд».

«Ми справді згортаємо програму мінеральних добрив: продаємо залишки і більше займатися ними не плануємо» – сказав Лукієнко.

За його словами, компанія сфокусується на зерні та на продуктах його переробки. У червні ПАТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019/2020 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.

«Ми вже думаємо про осінню форвардну програму. Поки складно говорити про деталі, але ми плануємо повернути Аграрний фонд на колишні обсяги закупівель зерна», - зазначив Лукієнко.

Читайте також: Агрофонд цьогоріч профінансував виробників на 233 мільйони за форвардними закупівлями

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році ПАТ «Аграрний фонд» зазнало 3,2 млрд грн збитків; за І квартал 2020 року – 207 млн грн. Станом на кінець травня в активах товариства перебувало 22 тис. тонн зерна, 109,5 тис. тонн мінеральних добрив і 105 млн грн на банківських рахунках.

Також повідомлялося, що 13 травня 2020 року уряд звільнив Івана Баришева з посади в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» і призначив на цю посаду Богдана Банчука.