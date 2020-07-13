НБУ не радить українцям вірити кредитам "під 0%" - можливе шахрайство

Українцям варто бути дуже обережними з кредитами «під 0%», оскільки фінансові установи не роздають кошти просто так і можливе шахрайство.

Про це розповіла начальник управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже прошу людей не вірити «0%». Ніколи ніхто не буде роздавати гроші просто так. Це (фінустанови - ред.) не благодійна організація Як би це нудно не звучало, але, будь ласка, читайте договори. В нас є цивільне законодавство, але я інколи не можу допомогти людині чисто тому, що про це домовились сторони", - сказала вона.

Також начальник управління захисту прав споживачів НБУ зауважила, що особливістю кредитів «під 0%» є те, що така ставка може діяти лише тиждень, а після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки.

"Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних", - додала Лобайчук.

Крім того вона зауважила, що складність ситуації полягає в тому, що людина самостійно підписала договір на таких умовах і захистити її права у такому випадку складно, і допомогти зможе лише суд.

Раніше в НБУ повідомляли, що з січня цього року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг. Також розпочалася робота з банками щодо вимог до реклами та інформації на сайті. Банки повинні будуть їх виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляють до фінансових компаній.