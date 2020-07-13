Фонд гарантування повторно виставив на торги кредити "Дельта Банку"
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"16 липня 2020 року заплановано повторні торги пулу кредитів юридичних та фізичних осіб АТ "Дельта Банк". У складі пулу: 230 кредитів суб’єктів господарювання, 60 іпотечних кредитів фізичних осіб, 66 кредитів фізичних осіб, що забезпечені рухомим майном, іншою заставою та без забезпечення, а також дебіторська заборгованість та майнові права на земельну ділянку в Івано-Франківській області. Частина активів знаходяться в заставі Національного банку України", - йдеться в повідомленні.
Початкова (стартова) ціна лоту – 139,15 млн грн.
Торги пройдуть на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ за голландською моделлю аукціону з поступовим зниженням ціни впродовж дня. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.
Зазначається, що всі активи перебувають на балансі АТ "Дельта Банк" і неодноразово виставлялися на продаж, як на індивідуальних торгах, так і в складі пулів, але не знайшли свого покупця. Більшість кредитів мають прострочку понад 7 років.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів анонсував серію аукціонів з продажу пулів активів неплатоспроможного АТ "Дельта Банк" у червні-серпні 2020 року. Всього заплановано виставити на продаж понад 50 пулів активів загальною балансовою вартістю близько 64 млрд грн.
Фонд гарантування у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".