А агробізнесі найрентабельнішим торік було виробництво насіння соняшнику – експерт

За підсумками 2019 року рівень рентабельності виробництва насіння соняшнику в усіх підприємствах склав 23,5% і став найвищим серед усіх видів сільськогосподарської продукції.

Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені дані Держстату щодо рівня рентабельності виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах.

"Цей рівень водночас став найнижчим з 2008 року, коли рентабельність виробництва насіння соняшнику склала 18,4%, і поступається показнику 2018 року у 32,5%", - підкреслив експерт.

Він зауважив, що рентабельність виробництва насіння соняшнику досягала найвищого рівня у 2015 році (80,5%) та у 2016 році (63,0%).

У 2018 році соняшник посідав лише 3-тю позицію серед найбільш рентабельних сільськогосподарських культур, поступаючись хмелю (60,9%) та просу (34,7%). Причому просо утримало другу позицію (20,2%) і 2019 року, тоді як на третю вийшло виробництво продукції ягідних культур (19,8%).

"Загалом рентабельність виробництва рослинницької продукції знизилась практично по усіх основних культурах, крім жита (з 9,9% до (-2,2%) у 2018 році), гречки (з 6,6% до (-17,2%) і картоплі (з 9,0 до 6,8%), а також згаданих ягідних культур (з 19,8 до 19,5%)", - зазначив експерт.

Збитковим залишилося виробництво зернобобових культур (-11,5 проти (-5,4%) у 2018 році) та цукрових буряків (-15,4 проти (-11,4 %). Також збитковим стало виробництво овочів закритого ґрунту (-7,2% проти 8,5% 2018 року) та винограду (-7,2% проти 22,6%).

"Зниження рентабельності виробництва сільськогосподарських культур відбулося переважно внаслідок падіння цін їх реалізації – в цілому за рік на 8,8% – і призвело до значних втрат доходів сільськогосподарських підприємств порівняно з 2018 роком", - підсумував Юрій Лупенко.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії торік зібрали 14,6 млн тонн зерна соняшнику з площі 5,8 млн га при середній урожайності 25,1 ц/га.