Нафта дешевшає напередодні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту у понеділок знижуються на очікуваннях засідання міністерського Моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), запланованого на 15 липня.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $42,95 за барель, що на $0,29 (0,67%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $0,30 (0,74%) - до $40,25 за барель.

Інвестори очікують, що на засіданні буде прийнято рекомендацію пом'якшити існуючі обмеження видобутку і поставок, що призведе до збільшення поставок на 2,0 млн бар./добу. (б/д).

"Заплановане ослаблення видобутку ОПЕК+ в наступному місяці і потенційне зростання виробництва в США можуть посилити тиск з боку пропозиції", - попереджає головний аналітик AxiCorp по глобальних ринках Стівен Іннес.

Наприкінці минулого тижня нафта подорожчала більш як на 2% після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА/IEA) збільшило свій прогноз щодо попиту на нафту у 2020 р.на 400 тис. б/д. однак погіршення ситуації з COVID-19 у всьому світі напередодні майбутнього саміту ОПЕК призвело до того, що ціни на чорне золото повернулися до зниження.

Тим часом число діючих нафтогазових бурових установок у США минулого тижня скоротилося на 5 одиниць - до 258, повідомила у п'ятницю американська нафтосервісна компанія Baker Hughes. Роком раніше у країні працювало 958 бурових установок.

У тому числі число нафтових установок знизилося на 4 і становить 181. Рік тому їх налічувалося 788. Показник не демонстрував зростання з тижня, що завершився 13 березня, зазначає MarketWatch.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 42,89 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,08 долара за барель, що на 16 центів нижче рівня закриття торгів ($43,24)