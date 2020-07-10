Незалежний Нацбанк — не означає не підзвітний — експерт

Після заяви в стінах Верховної Ради про «політичний тиск» колишній глава Нацбанку Яків Смолій став говорити вже не про тиск, а про дискусії з Кабміном і Президентом.

Про це заявив політичний експерт Валентина Гладких, коментуючи телеканалу «ДОМ» ситуацію з відставкою голови НБУ.

"Так давайте тоді уточнимо ще один термін - "політичний тиск", який зміст вкладає пан Смолій в це поняття. Більш того, крім політичної заяви, яку він зробив у стінах Верховної Ради України і перед цим, є його інтерв'ю, де він вже більш стримано дає характеристики. І говорить уже не про політичний тиск, а про дискусії, які мали місце під час зустрічі з Кабінетом міністрів України, з Президентом України. Там вже не йдеться про якийсь тиск. Треба це розуміти і тверезо усвідомлювати це. Насправді органи виконавчої влади і Національний банк України, який відповідно до Конституції України є незалежним органом. Але незалежний - це не означає, що він нікому не підзвітний. По-моєму, тут пан Смолій трохи не розуміє або удає, що не розуміє, що незалежність, як неможливість втручання в операційну діяльність Національного банку, не означає, що ніхто не може контролювати ефективність роботи голови Національного банку і взагалі роботи цієї організації", - наголосив Гладких.

Як повідомляв Укрінформ, глава Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

У свою чергу в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на принципах незалежності та професіоналізму, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

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Станом на 10 липня Президент Володимир Зеленський офіційно ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку.

Як відзначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), призначити нового керівника НБУ парламент має не пізніше 17 липня.