Чурій залишиться на посаді заступника глави НБУ до призначення нового

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій, термін повноважень якого закінчується 10 липня, перебуватиме на посаді до призначення та вступу на посаду новопризначеного заступника голови – куратора блоку "Ринкові операції".

Повідомлення про це розміщене на сайті НБУ.

"Відповідно до статті 20 Закону України "Про Національний банк України" заступник Голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови. Відповідно Олег Чурій продовжить перебувати на цій посаді до призначення та вступу на посаду новопризначеного заступника голови – куратора блоку "Ринкові операції", - йдеться у повідомленні.

В НБУ підкреслили, що Чурій продовжить і далі повноцінно виконувати усі покладені на заступника голови повноваження, у тому числі брати участь у засіданнях Правління Національного банку та ухваленні рішень, засіданнях комітетів з монетарної політики, фінансової стабільності, з управління активами і пасивами, а також кредитного комітету.

Термін повноважень Олега Чурія на посаді заступника голови Національного банку збігає 10 липня 2020 року.

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Чурій обіймає цю посаду з 1 червня 2015 року. Як заступник голови НБУ він відповідає за роботу блоку "Ринкові операції", до якого входять Департамент відкритих ринків, Департамент супроводження кредитів, Управління депозитарної діяльності Національного банку України, Відділ корпоративних прав.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку за його власним бажанням.

Фото: НБУ