Україна продовжить угоду з ЄБРР щодо енергоефективності

Президент Володимир Зеленський уповноважив в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець на підписання угоди про внесок між Україною і ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Про це йдеться у розпорядженні Зеленського №409 від 10 липня.

"Уповноважити першого заступника міністра енергетики України Буславець Ольгу Анатоліївну на підписання угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля", - йдеться у документі.

Як відомо, підписання угоди передбачає внесок до Фонду у сумі 10 млн євро, що в свою чергу дозволить отримати доступ до фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги для реалізації проєктів з підвищення енергоефективності та поліпшення екологічної ситуації. Результатом має стати значне скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.

Участь України в попередній фазі Фонду при сплаті внеску в розмірі 10 млн євро дозволила залучити фінансування для реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516 млн євро.

Під час засідання Асамблеї вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, яке відбулося 22 листопада 2019 року у м. Лондон, прийнято рішення про продовження діяльності Фонду до 2029 року.