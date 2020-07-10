Зрошення допоможе виробляти на 10 мільйонів тонн більше агропродукції – Мінекономіки
Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час відкритої міжвідомчої дискусії, повідомила пресслужба Мінекономіки.
“Відновлення зрошення відкриє Україні хороші перспективи в українському агросекторі: лише відрегулювавши поливи на площі 500-550 тис. га, можна додатково виробляти сільськогосподарської продукцію на 8-10 млн тонн щороку”, - заявив Петрашко.
Як зазначається, саме з метою визначення стратегічних напрямків державної політики щодо зрошення та забезпечення сталого екозбалансованого розвитку землеробства в Україні уряд схвалив стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.
«У ході довготривалих обговорень з усіма зацікавленими сторонами в питанні зрошення, було вирішено вийти у публічну дискусію з метою прийняття конкретних законодавчих рішень. Йдеться про завершення реєстрації законопроєкту про створення об’єднання водокористувачів, його прийняття та реалізації з точки зору додаткового імпульсу для розвитку зрошення в Україні», - зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.
Наголошується, що за результатами дискусії буде створено міжвідомчу робочу групу за участю профільних фахівців, яка у щотижневому форматі буде проводити розгляд основних блоків законопроєкту, а також інших питань з відновлення меліоративних систем в Україні.
Участь у відкритій міжвідомчій дискусії щодо необхідності відновлення меліоративних систем в Україні та створення об’єднання водокористувачів в контексті зрошення взяли представники Мінекономіки, Міндовкілля, Держводагентства, Держгеокадастру, комітетів Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, та з питань аграрної та земельної політики, Інституту водних проблем і меліорації НААН, профільних асоціацій.
Як повідомлялося, в Україні обліковується 5485,3 тис. гектарів меліорованих земель, зокрема 2178,3 тис. гектарів зрошуваних і 3307 тис. гектарів осушуваних земель з відповідною меліоративною інфраструктурою.