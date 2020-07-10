Зрошення допоможе виробляти на 10 мільйонів тонн більше агропродукції – Мінекономіки

Україна зможе щороку додатково виробляти 8-10 млн тонн сільськогосподарської продукції в разі врегулювання проблем із поливом та зрошенням на площі понад 0,5 млн га.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час відкритої міжвідомчої дискусії, повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Відновлення зрошення відкриє Україні хороші перспективи в українському агросекторі: лише відрегулювавши поливи на площі 500-550 тис. га, можна додатково виробляти сільськогосподарської продукцію на 8-10 млн тонн щороку”, - заявив Петрашко.

Як зазначається, саме з метою визначення стратегічних напрямків державної політики щодо зрошення та забезпечення сталого екозбалансованого розвитку землеробства в Україні уряд схвалив стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

«У ході довготривалих обговорень з усіма зацікавленими сторонами в питанні зрошення, було вирішено вийти у публічну дискусію з метою прийняття конкретних законодавчих рішень. Йдеться про завершення реєстрації законопроєкту про створення об’єднання водокористувачів, його прийняття та реалізації з точки зору додаткового імпульсу для розвитку зрошення в Україні», - зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Наголошується, що за результатами дискусії буде створено міжвідомчу робочу групу за участю профільних фахівців, яка у щотижневому форматі буде проводити розгляд основних блоків законопроєкту, а також інших питань з відновлення меліоративних систем в Україні.

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Участь у відкритій міжвідомчій дискусії щодо необхідності відновлення меліоративних систем в Україні та створення об’єднання водокористувачів в контексті зрошення взяли представники Мінекономіки, Міндовкілля, Держводагентства, Держгеокадастру, комітетів Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, та з питань аграрної та земельної політики, Інституту водних проблем і меліорації НААН, профільних асоціацій.

Як повідомлялося, в Україні обліковується 5485,3 тис. гектарів меліорованих земель, зокрема 2178,3 тис. гектарів зрошуваних і 3307 тис. гектарів осушуваних земель з відповідною меліоративною інфраструктурою.