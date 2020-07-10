Шмигаль запросив французьких бізнесменів до приватизації в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав французький бізнес брати участь в приватизації українських підприємств та анонсував відновлення роботи змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Про це він сказав на зустрічі з представниками французьких ділових кіл, повідомляє Урядовий портал.

«Маємо обговорити шляхи посилення українсько-французької взаємодії в економічній сфері із залученням внеску ваших компаній з можливостями, які може дати держава Україна з точки зору підтримки бізнесу і інвестицій», - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що відносини України і Франції мають особливий характер - французький бізнес є одним із найбільших роботодавців в Україні та великим інвестором, і Україна зацікавлена інтенсифікувати співпрацю з французьким бізнесом.

Глава уряду підкреслив важливу роль змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва як інструменту міжурядової співпраці.

«На жаль, у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 довелося відтермінувати її восьме засідання, заплановане на 13 березня 2020 року у Парижі. Сподіваюся, як тільки нам буде дозволяти епідеміологічна ситуація, комісія збереться і продовжить свою роботу, зокрема над розвитком тих проєктів та напрямів, які вже були розпочаті», - зазначив Прем’єр-міністр.

Також він запевнив, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним, як і відданість України системним реформам, впровадження яких, переконаний Шмигаль, позитивно відіб’ється на умовах роботи французького бізнесу в Україні.

В ході зустрічі представники французького бізнесу мали змогу обговорити з членами українського уряду актуальні питання роботи інвесторів в Україні та почути відповіді на свої питання.

Окремо учасники зустрічі обговорили можливу участь французького бізнесу в приватизації державних українських підприємств. «Фондом держмайна України сьогодні підготовлено близько 400 підприємств для малої і середньої приватизації. Така приватизація вже розпочата і триває, – повідомив очільник уряду. - Ми сьогодні стоїмо на порозі великої приватизації. Ми не поспішали її розпочинати, очікуючи покращення ситуації на ринку. Велика приватизація почнеться з одного з великих об’єктів – готелю «Дніпро» і близько 10 великих підприємств може бути запропоновано на цей рік для приватизації».

Фото: КМУ