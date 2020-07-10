Промисловість у І півріччі скоротила споживання електроенергії на 6,2%

Рівень споживання електроенергії всією промисловістю України в січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом торік скоротився на 6,2%.

Про це повідомляє ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Рівень споживання всієї промисловості в січні-червні 2020 року в порівнянні з січнем-червнем 2019 року знизився на 6,2% з 25,76 млрд кВт-год. до 24,17 млрд кВт-год. Зокрема, найбільше скоротилося споживання електроенергії машинобудівною галуззю — на 20% (1564,8 млн кВт-год проти 1955,7 млн кВт-год.), транспортом — на 17,7% (2794,8 млн кВт-год. проти 3396,1 млн кВт-год.)", - ідеться у повідомленні.

Водночас, за перше півріччя 2020 року збільшилося споживання електроенергії населенням — на 2,9% (18,97 млрд кВт-год. проти 18,4 млрд кВт-год.) та хімічною і нафтохімічною промисловістю — на 16,4% (1960,5 млн кВт-год. проти 1684 млн кВт-год.).

Таким чином, за пів року споживання електроенергії в енергосистемі України зменшилося на 4,9%.

У компанії також навели інформацію за минулий місяць. Так, у червні 2020 року, за оперативними даними, споживання електроенергії в енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в електромережах) зменшилося на 4,4% порівняно з червнем торік (8,9 млрд кВт-год. проти 9,3 млрд кВт-год.).

Рівень споживання електроенергії в промисловості в червні 2020 року був на 4,2% нижчим, ніж у червні минулого року.

Укренерго зазначає, що у червні практично всі групи споживачів знизили споживання, окрім населення, хімічної та нафтохімічної промисловості, а також сільгоспспоживачів (+11,5%, +7% та +0,3% в порівнянні з червнем 2019 року).

Найбільший спад за вказаний період продемонстрували транспортний сектор (-24,2%), машинобудівна галузь (-20,7%), комунально-побутові підприємства (-19,2%), інші непромислові споживачі (-11,6%) харчова та переробна промисловість (-8,7%), паливна промисловість (-6,9%).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міненерго, за оперативними даними червня 2020 року, в Україні спостерігається збільшення електроспоживання на 577 млн кВт-год, або 5,8% проти відповідних показників, визначених Прогнозним балансом. У липні зберігається аналогічна тенденція.