Стаціонарні пункти габаритного контролю почали облаштовувати камерами - Криклій

На стаціонарних пунктах габаритно-вагового контролю (ГВК) розпочато влаштування перших ІТС-камер для визначення кількості та габаритів транспортних засобів, що зважуються, а також для відстежування порушень температурного режиму.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Почали облаштовувати спеціальними камерами стаціонарні пункти ГВК. Вони дають інформацію, скільки крупногабаритних автівок проїжджає, скільки з них зупиняють та зважують і, що не менш важливо, яка температура повітря на вулиці. Якщо когось пропустять з порушенням температурного режиму, то ця інформація буде. У майбутньому хочемо, щоб такі камери відстежували ситуацію на дорогах цілодобово", - зазначив Криклій.

Зазначається, що це дозволить краще розуміти загальну ситуацію зважування на тому чи іншому пункті ГВК.

У Мінінфраструктури також вивчають закордонний досвід та розглядають можливість спрощення виплати адміністративного штрафу та плати за проїзд за перевантаження. Наразі вони нараховуються та здійснюються окремо.

"Ми хочемо привести все до ладу як у Європі. Наприклад, щоб був просто збільшений адмінштраф за перевантаження і в залежності від перевищення допустимої норми він би сплачувався. Це простіше адмініструвати і потім виникає набагато менше різних колізій, ніж зараз", - додав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 9 липня 2020 року на сервісі відкритих даних транспортної галузі запрацював новий розділ, що містить актуальну інформацію щодо габаритно-вагового контролю на дорогах України.