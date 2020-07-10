Обмеження зарплат в Україні може призвести до втрати найбільших талантів - МВФ

Обмеження зарплат в державному секторі України може призвести до втрати найбільших талантів, і це було б не в інтересах держави.

Таку думку висловив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю виданню "Ліга".

"Обмеження розміру максимальної зарплати може призвести до втрати найбільших талантів та необхідного досвіду. Це було б не в інтересах України", - сказав він.

Люнгман додав, що державному сектору в Україні потрібні добре мотивовані, компетентні та чесні люди.

Він також зауважив, що для залучення та утримання таких посадових осіб державі потрібно виплачувати зарплати, співставні з тим, що ці люди заробляли б в інших місцях.

Як повідомлялося, згідно з меморандумом з МВФ за новою програмою stand-by, текст якого було оприлюднено на сайті фонду і Мінфіну, до кінця червня планувалося скасувати тимчасове обмеження для всіх зарплат у державному секторі в 47 тис. грн, яке було встановлено на період карантину.