Обмеження зарплат в Україні може призвести до втрати найбільших талантів - МВФ
Таку думку висловив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю виданню "Ліга".
"Обмеження розміру максимальної зарплати може призвести до втрати найбільших талантів та необхідного досвіду. Це було б не в інтересах України", - сказав він.
Люнгман додав, що державному сектору в Україні потрібні добре мотивовані, компетентні та чесні люди.
Він також зауважив, що для залучення та утримання таких посадових осіб державі потрібно виплачувати зарплати, співставні з тим, що ці люди заробляли б в інших місцях.
Як повідомлялося, згідно з меморандумом з МВФ за новою програмою stand-by, текст якого було оприлюднено на сайті фонду і Мінфіну, до кінця червня планувалося скасувати тимчасове обмеження для всіх зарплат у державному секторі в 47 тис. грн, яке було встановлено на період карантину.