Ухилення від сплати податків: суддя арештував тепловози АТ з іноземними інвестиціями

Накладено арешт на тепловози та вагони, які є предметом фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними суб’єктами господарювання. Сума арештованого майна становить понад 90 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За клопотанням слідчого Головного слідчого управління ДФС погодженого прокурором Офісу генерального прокурора слідчим суддею Шевченківського райсуду м. Києва накладено арешт на тепловози та вагони, які є предметом фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними суб’єктами господарювання. Сума арештованого майна становить понад 90 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2019 – 2020 роках акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, 40 % частки власності якого належить АТ «НАК «Нафтогаз України», відобразило фінансово – господарські операції з рядом суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності щодо закупівлі тепловозів та вагонів за значно завищеними цінами, ухилившись таким чином від сплати податків, за попередньою оцінкою, на суму майже 40 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від слати податків здійснюється Головним слідчим управлінням ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ч. 3 ст. 212 КК України).

Вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників схем ухилення від сплати податків.