Нафта дешевшає через коронавірусні антирекорди у світі
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $41,8 за барель, що на $0,55 (1,30%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в цііні на $0,64 (1,62%) - до $38,98 за барель.
Багато аналітиків очікують, що економіка і попит на паливо відновляться після пандемії, проте рекордне добове збільшення кількості коронавірусних інфекцій у Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти в світі, викликало занепокоєння щодо темпів відновлення.
«Я не думаю, що багато нафтових трейдерів будуть сьогодні намагатися зробити значні заявки на ринку, припускаючи, що ціни можуть продовжити падіння у вихідні», - сказав Стівен Іннес, головний стратег AxiCorp з глобальних ринків.
Напередодні в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано понад 60,5 тис. нових випадків COVID-19, що є добовим рекордом. Американцям було запропоновано вжити нових запобіжних заходів. У багатьох інших країнах дані щодо захворюваності COVID-19 також виявилися рекордними.
Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 6 млн бар. при прогнозному зниженні на більш як 3 млн бар.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 41,80 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 42,38 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($42,35).