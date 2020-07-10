Нафта дешевшає через коронавірусні антирекорди у світі

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю на тлі триваючого зростання кількості випадків зараження коронавірусом у США та інших країнах, що може обмежити попит на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $41,8 за барель, що на $0,55 (1,30%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в цііні на $0,64 (1,62%) - до $38,98 за барель.

Багато аналітиків очікують, що економіка і попит на паливо відновляться після пандемії, проте рекордне добове збільшення кількості коронавірусних інфекцій у Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти в світі, викликало занепокоєння щодо темпів відновлення.

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«Я не думаю, що багато нафтових трейдерів будуть сьогодні намагатися зробити значні заявки на ринку, припускаючи, що ціни можуть продовжити падіння у вихідні», - сказав Стівен Іннес, головний стратег AxiCorp з глобальних ринків.

Напередодні в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано понад 60,5 тис. нових випадків COVID-19, що є добовим рекордом. Американцям було запропоновано вжити нових запобіжних заходів. У багатьох інших країнах дані щодо захворюваності COVID-19 також виявилися рекордними.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 6 млн бар. при прогнозному зниженні на більш як 3 млн бар.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,80 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 42,38 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($42,35).