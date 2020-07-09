Шмигаль: Маємо дати інвесторам правильні меседжі

Україна налаштована на розвиток ділового співробітництва, підтримку бізнесу та іноземних і внутрішніх інвестицій.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з членами делегації Міжнародної ради бізнес-асоціацій та палат в Україні, повідомляє Урядовий портал.

«Для уряду загалом і кожного міністерства зокрема доведення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів є пріоритетом. Сподіваюся, наша співпраця дасть нам змогу створити ще кращі бізнес-умови і, як наслідок, це буде відображено в бізнес-рейтингах», - наголосив очільник уряду.

Він відзначив важливість рекомендацій Ради бізнес-асоціацій з погляду залучення в країну інвестицій. «Ми маємо дати інвесторам правильні меседжі і правильні рекомендації», - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр вислухав пропозиції представників Міжнародної ради бізнес-асоціацій та палат щодо покращення умов для бізнесу в Україні та відповів на їхні запитання. Було досягнуто домовленостей щодо участі представників Торгово-промислової палати України та представників інших бізнес-асоціацій в роботі Ради з питань економічного розвитку, а також щодо проведення зустрічей бізнес-асоціацій з представниками уряду України на регулярній основі – кожні шість місяців.

У зустрічі також узяли міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков; голова правління Німецько-української промислово-торговельної палати Александер Маркус, керуючий директор Канадсько-української торгової палати Емма Турос, голова Британсько-української торговельної палати Бейт Томс, президент Франко-української торгово-промислової палати Бертран Барр’є та представники інших міжнародних бізнес-асоціацій та палат в Україні.

Фото: www.kmu.gov.ua