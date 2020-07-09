Київська митниця оформила першу тисячу декларацій в автоматичному режимі

Київська митниця оформила тисячну експортну декларацію в автоматичному режимі.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

"Станом на вечір 8 липня поточного року Київською митницею Держмитслужби пройдено рубіж першої тисячі декларацій, які оформлені без участі інспектора митниці. Загалом саме Київською митницею на ранок 9 липня оформлено 1026 митних декларацій з товарами, що експортувалися сімома українськими підприємствами за кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході пілотного проєкту в зоні діяльності митниці на експорт оформляються такі товари, як папір в рулонах, безалкогольні газовані напої, керамічна плитка, друковані каталоги, паперова упаковка, туалетний папір, скляні банки та пляшки, сантехніка тощо. Участь у проєкті беруть 6 підприємств столиці та Київської області і 1 черкаське підприємство.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Держмитслужба запровадила пілотний проєкт автоматичного здійснення митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в режимах експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки). Проєкт спрямований на спрощення процедури митного оформлення.