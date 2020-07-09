Енергоатом заплатив борг Укренерго завдяки аукціонам на ринку двосторонніх договорів

ДП "НАЕК "Енергоатом" сплатив 132,8 млн гривень боргу перед ДП "НЕК "Укренерго" за диспетчеризацію.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

"Незважаючи на кризу і системні неплатежі "Енергоатому" з боку ДП "Гарантований покупець" (близько 8 млрд грн) та "Укренерго" (близько 2 млрд грн), Енергоатом знайшов можливість сплатити 132,8 млн гривень боргу перед Укренерго за диспетчеризацію", - йдеться у повідомленні.

Це стало можливим, у тому числі, завдяки виходу Енергоатома на ринок двосторонніх договорів та вдало проведеним аукціонам, результатом яких стало підписання угод про постачання електроенергії напряму промисловим споживачам.

На наступному тижні Енергоатом очікує рахунки за послуги Укренерго на суму більше 100 млн грн. У разі несплати Енергоатом ризикує втратити допуск до продажу електроенергії на всіх сегментах ринку, включаючи ринок двосторонніх договорів, на якому продається, у тому числі, електрична енергія відповідно до ПСО.

"Тому в умовах відсутності рішень зі зміни ПСО та перерозподілу обсягів виробленої Енергоатомом електроенергії між різними сегментами ринку компанія продовжить послідовно шукати можливостей для розширення подальшого виходу на ринок двосторонніх договорів", - додали в ЕА.

Як повідомляв Укрінформ, після запуску нового ринку електроенергії (1.07.2019 р.) по 28.06.2020 р прострочена сумарна заборгованість перед «Енергоатомом» склала 8 млрд 397 грн. З яких, ДП «Гарантований покупець» винен 5,913 млрд грн, а НЕК «Укренерго» - 2,484 млрд грн.

Крім того, до 1 липня 2019 р. перед генеруючою компанією вже заборгували 11,7 млрд грн, а тому станом на 30 червня загальна сума боргу становить понад 20 млрд грн.

На сьогодні Енергоатом працює в умовах виконання спеціальних обов’язків (ПСО), покладених Кабінетом міністрів України. Компанія діє виключно в межах цього нормативно-правового акту та відповідно до умов укладеного з Гарантованим покупцем договору.

За умовами ПСО компанія має продавати Гарантованому покупцю за граничними цінами (566,7 грн за МВт-год., без ПДВ) 85% прогнозного обсягу електроенергії. Зазначений напрям продажу є основним джерелом надходження грошових коштів для Енергоатома.