Деякі комерційні банки у Києві вже дають іпотеку під 8,8% - Зеленський
Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, яка транслювалася наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Зараз уже деякі комерційні банки у Києві вже почали видавати іпотеку, згідно з нашими домовленостями, під 8,8 - під 9%. Це не масово, це проблема, що поки що це не масово. Я упевнений, що до кінця року в тому чи іншому обсязі це буде”, - сказав Зеленський.
За його словами, складна ситуація з державними банками, які надавали під 25%, зараз вони дають під 14%.
"14 - це дуже багато, ми з ними сперечаємось, усе нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, у цьому я впевнений, трішечки треба почекати”, - наголосив Президент.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.
Фото: Офіс Президента