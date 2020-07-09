Деякі комерційні банки у Києві вже дають іпотеку під 8,8% - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Києві деякі комерційні банки вже частково видають іпотечні кредити під 8,8%. Державні банки наразі мають ставку в 14%, але Президент обіцяє їх “дотиснути” до 10%.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, яка транслювалася наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз уже деякі комерційні банки у Києві вже почали видавати іпотеку, згідно з нашими домовленостями, під 8,8 - під 9%. Це не масово, це проблема, що поки що це не масово. Я упевнений, що до кінця року в тому чи іншому обсязі це буде”, - сказав Зеленський.

За його словами, складна ситуація з державними банками, які надавали під 25%, зараз вони дають під 14%.

Читайте також: Зеленський має три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку

"14 - це дуже багато, ми з ними сперечаємось, усе нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, у цьому я впевнений, трішечки треба почекати”, - наголосив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.

Фото: Офіс Президента