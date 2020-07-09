Цьогоріч експорт азотних добрив перевищив імпорт на 63%
Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу з посиланням на дані Державної митної служби.
Експерти зауважують, що більш показовою є ситуація в червні 2020 року, коли експорт азотних добрив досяг $56,1 млн, а імпорт – знизився до $4,2 млн.
«Дані митної статистики доводять, що українські виробники азотних добрив є конкурентоспроможними не лише на ринку України, але і на світовому ринку», – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що наведені дані підтверджують правильність рішення Міжвідомчої комісії із питань міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо незастосування квот на імпорт мінеральних добрив.
«УКАБ неодноразово звертався з офіційними листами до МКМТ про те, що лібералізація ринку газу, зниження його вартості, а також дорога логістика при імпорті добрив роблять квоти на імпорт економічно беззмістовними. Дані зовнішньої торгівлі підтверджують нашу правоту і правильність рішення Міжвідомчої комісії із питань міжнародної торгівлі не обмежувати поставки в Україну мінеральних добрив», – коментує Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.