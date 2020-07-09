Цьогоріч експорт азотних добрив перевищив імпорт на 63%

У січні-червні 2020 року Україна експортувала азотних добрив (код УКТЗЕД 3102) на $142,9 млн, в той час як імпортувала – $87,9 млн. Таким чином, експорт перевищив імпорт на 63%.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу з посиланням на дані Державної митної служби.

Експерти зауважують, що більш показовою є ситуація в червні 2020 року, коли експорт азотних добрив досяг $56,1 млн, а імпорт – знизився до $4,2 млн.

«Дані митної статистики доводять, що українські виробники азотних добрив є конкурентоспроможними не лише на ринку України, але і на світовому ринку», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наведені дані підтверджують правильність рішення Міжвідомчої комісії із питань міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо незастосування квот на імпорт мінеральних добрив.

«УКАБ неодноразово звертався з офіційними листами до МКМТ про те, що лібералізація ринку газу, зниження його вартості, а також дорога логістика при імпорті добрив роблять квоти на імпорт економічно беззмістовними. Дані зовнішньої торгівлі підтверджують нашу правоту і правильність рішення Міжвідомчої комісії із питань міжнародної торгівлі не обмежувати поставки в Україну мінеральних добрив», – коментує Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.