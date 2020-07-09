У Харкові наполягають на виконанні обіцянок Укроборонпрому щодо авіазаводу

У керівництва Укроборонпрому є два тижні, аби виконати обіцянки щодо Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХАЗу).

Про це сказав голова ХОДА Олексій Кучер під час зустрічі з колективом ХАЗУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання розвитку авіаційної галузі, зокрема функціонування ХАЗу, нещодавно порушили на І Всеукраїнському з’їзді авіабудівників, який відбувся у Харкові. Тоді отримано інформацію з офіційних джерел, що протягом місяця будуть підписані контракти на виготовлення Харківським авіазаводом 13 літаків. Виходячи з того, яким чином буде вирішено питання щодо перерахування грошей та укладання контрактів, ми далі реагуватимемо на дії Укроборонпрому", - зазначив Кучер.

За його словами, це питання він обговорював не тільки з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а й особисто з Президентом Володимиром Зеленським.

Звертаючись до колективу підприємства, він зазначив, що на ХАЗі є два літаки, які можна реалізувати. Якщо буде замовлення, то найближчим часом можна отримати близько пів мільярда гривень. Це погашення боргів із зарплати і кошти для операційних потреб.

За словами Кучера, він вчергове відправив листа в Квебек (Канада), де з 2016 року тривають переговори щодо замовлень для ХАЗу. «Потужний крок відбувся після того, як Президент поспілкувався з керівництвом Канади. Питання цього замовлення теж обговорювалось. У мене саме на це замовлення є великі сподівання», - зазначив очільник області.

Він попросив створити робочу групу з працівників ХАЗу, разом з якими готовий зустрітися з керівництвом Укроборонпрому. "Нам необхідно почекати ще два тижні ...Необхідно, щоб Укроборонпром закріпив по кожному пункту плану виведення підприємства з кризи відповідальну особу та позначив конкретні строки", - пояснив голова ХОДА.

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За словами генерального директора ХАЗу Сергія Задорожного, заборгованість із зарплати на заводі сягає 50% від заборгованості з виплати заробітної плати в області. "Працівники ХАЗУ зараз отримали заробітну плату за вересень 2019 року. Очікуємо надходження коштів з Єгипту. По першому півріччю цього року ми виконали фінплан всього на 21%, серед причин, перш за все, - карантин. На сьогодні одне з основних завдань підприємства - реалізація двох літаків АН-140, але без підтримки держави це питання вирішити неможливо", - уточнив Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, заборгованість із виплати зарплати на Харківському авіаційному заводі становить 220 млн грн. На брифінгу голова ХОДА Олексій Кучер заявив журналістам, що опікується становищем на авіазаводі та підтримує заходи щодо виведення його з кризи.