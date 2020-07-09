Нафта дешевшає після зростання до максимумів з березня напередодні

Ціни на нафту в четвер незначно знизилися після зростання до максимумів з березня напередодні на даних Міненерго США про збільшення запасів нафти в країні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,28 за барель, що на $ 0,01 (0,02%) нижче вд ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,08 (0,2%) - до $ 40,82 за барель.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 3 липня, зросли на 5,654 млн барелів, свідчить опублікований у середу щотижневий звіт Міненерго США. Запаси бензину в Штатах за тиждень знизилися на 4,839 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 3,136 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу зросли на 2,206 млн барелів.

Підйому котирувань перешкоджають дані про продовження поширення коронавірусу в США. У деяких штатах на північному сході країни зазначається уповільнення поширення заражень, в той час як у багатьох південних штатах, які з травня почали повертатися до звичайного життя, зараз спостерігається новий спалах. За даними університету Джонса Хопкінса, у вівторок в США виявлено близько 60 тис. нових випадків зараження коронавірусом за добу, що є рекордним показником для країни з початку пандемії.

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Станом на 09:15 за київським часом,ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,16 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,34 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($ 43,29).